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Şişli'de banka soygunu !

Şişli'de bir banka şubesine gelen soyguncular kendilerini engellemek isteyen güvenlik görevlisine ateş açtı. Polis, çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.

Şişlide banka soygunu !

07 Eylül 2018 14:58
 

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