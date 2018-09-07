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iha.com.tr »
Asayiş »
Şişli'de banka soygunu !
07 Eylül 2018 14:58
Şişli'de banka soygunu !
Şişli'de bir banka şubesine gelen soyguncular kendilerini engellemek isteyen güvenlik görevlisine ateş açtı. Polis, çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.
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07 Eylül 2018 14:58
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