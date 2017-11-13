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Şişli’de BEDAŞ kazısında kemik parçalarının bulunduğu yerde çalışmalar devam ediyor

Şişli'de dün akşam kazı çalışması yapan elektrik ekiplerinin kemik parçaları bulduğu yerde çalışmalar devam ediyor. Bugün de kazı alanında arkeologlar çalışma yapacak.

Şişlide BEDAŞ kazısında kemik parçalarının bulunduğu yerde çalışmalar devam ediyor

13 Kasım 2017 11:13
Şişli’de BEDAŞ kazısında kemik parçalarının bulunduğu yerde çalışmalar devam ediyor - Tıkla İzle

Şişli Feriköy Mahallesi Kocabaş Sokak’ta elektrik kablosu döşemek için kazı çalışması yapan BEDAŞ ekipleri dün akşam saatlerinde çok sayıda kemik parçalarına rastlamıştı. Yetkililerin ihbarı üzerine polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri kazı alında inceleme yapmıştı. Bulunan çok sayıda kemik ve kafatasının insana ait olabileceği iddia edilmişti. Bölgedeki elektrik çalışmaları tamamen durdurulurken, kazı alında arkeologlar çalışma başlatacak.
Kemik parçalarını nasıl bulduklarını anlatan Kazı operatörü Abdullah Tınaz,“ Biz burada BEDAŞ adına kazı yapıyoruz. Elektrik kablosu döşüyoruz buraya. üst kademede yumuşak bir toprak, onun altında da farklı taşlar çıkınca taşı kaldırdık. Altında çok eski bir mezar olduğunu gördük. Kazıyı iki,üç metre ileride sonlandırdık. Polis ekipleri geldi. Akabinde arkeologlar geldi. İncelemelerini yaptılar” diye konuştu.

“İnsan mezarı”
“İnsan mezarı” diyen kazı operatörü Tınaz,”Taş tan yapılmış bir duvar. Çok yüksek değil çok da geniş bir mezar değil. Üstüne de beyaz düz taşlardan kapak yapılmış. Bizde bir zarar vermeden kenarından devam etmeye çalıştık ama yinede mecburen haber vermek zorundaydık. Mezar normal insan mezarı onun ne olduğunu insanlar çözecek. Şuanda beklemedeyiz” dedi.

Murat Horoz

 

Etiketler: BEDAŞ, şişli kazı

 

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