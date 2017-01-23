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Şişli’de bıçaklı kavga: 1 Ölü

Şişli’de dört kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği belirtilen İlkay T. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Şişlide bıçaklı kavga: 1 Ölü

23 Ocak 2017 23:21
Şişli’de bıçaklı kavga: 1 Ölü - Tıkla İzle

Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Keskin Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, vücuduna bıçak darbesi alan Sedat Çolakoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği belir5itlen İlkay T. ve diğer iki kişi olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olayı gerçekleştiren şahsın eşgalini alan polis ekipleri çevrede geniş çaplı arama çalışmaları yaptı. Aramalar sonucu saldırgan İlkay T. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Sedat Çolakoğlu’nun cesedi gerekli incelemelerin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler: 1 ölü, bıçaklı kavga, Şişli


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