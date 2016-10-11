Depoyu ev olarak kullanan Ahmet Altın'ın çöplerin temizlenmesine engel olmak istedi. "Bunları caddedeki mağazalardan almayayım diye topluyorum" diyerek kendisini savunan Altın, belediye ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

Şişli'nin Bozkurt Mahallesi'nde bulunan Eşref Efendi Sokağı üzerindeki bir apartmanın giriş katındaki depodan gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri, önce muhtarlığa, daha sonra da kaymakamlığa ihbarda bulundu. İhbar üzerine Eşref Efendi Sokağı'na gelen zabıta ve belediye ekipleri, 72 yaşındaki Ahmet Altın'a ait olan deponun çöp ev olarak kullanıldığını tespit etti. Çöp evin boşaltılıp ilaçlanması için çalışma başlatmak isteyen ekipler, Altın'ın itirazlarıyla karşılaştı.

"Mağazalardan almayayım diye topluyorum"

Zabıta ekiplerine direndiği sırada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını da yanıtlayan Ahmet Altın, içeride çöp olmadığını savunarak, "Ben burayı depo olarak kullanıyorum. Burada giyim eşyaları var, yatak eşyaları var, içecek su var. İşte, o kadar" dedi.

Deponun mülkiyetinin kendisine ait olduğunu söyleyen Altın, "Burası benim. İçeride ev eşyaları var, yiyecek var. Burada yatıyorum, başka yatacak bir yerim yok. Kiralık ev tutamadım başka yerden. Bunları ana caddedeki mağazalardan almayayım diye topluyorum. Şimdilik, idareten burada yaşıyorum. Başka yerden gelecek param var. Daire alacağım" şeklinde konuştu.

Yaşadığı deponun daha önce defalarca boşaltılıp temizlendiği öğrenilen Altın, çöp evin kapısını açmamakta direndi. Belediye ekiplerine direnen Altın'ı ikna etmek için Bozkurt Mahallesi Muhtarı Ercan Ece ve Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Savaş Doğan da çöp evin bulunduğu adrese geldi. Muhtar Ece ve diğer yetkililerin ikna çabalarının da işe yaramaması üzerine belediye ekipleri, Altın'ı bir araca bindirerek, temizlenip tedavi edilmesi için Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne götürdü.

Ahmet Altın'ın çöp evden uzaklaştırılmasının ardından, çöpleri boşaltmak üzere eve giren belediye yetkilileri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına uğradı. Apartmanın giriş ve bodrum katındaki depoların kamyonlarca çöp yığınıyla dolu olduğu, Altın'ın burayı barınmak için de kullandığı ve içeride bozulmuş birçok gıda maddesi olduğu görüldü.

"Daha önce kendi yaşadığı evi de yakmış bir insan"

Çöp evin içerisinde incelemelerde bulunan Temizlik İşleri Müdürü Doğan, buranın ilk defa temizlenmediğine vurgu yaparak, "Daha önce kendi yaşadığı evi de yakmış bir insan. Bu 3 ya da 4'üncü temizlememiz. Köklü bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bu yüzden ekiplerimiz amcayı alıp götürdü. Kendisinin sağlığıyla ilgilenilecek. Burası tamamen hijyenik hale getirilecek. Amcanın sağlık sorunları da çözülünce buraya getirilecek. Daha önce psikolojik sorunlar nedeniyle yaşadığı evi yaktığını duyuyoruz komşulardan. Korkuyorlar. Haklılar da" ifadelerini kullandı.

"Her seferinde 7-8 kamyon çöp çıkıyor buradan"

Temizlik İşleri Müdürü Doğan'ın ardından açıklama yapan Muhtar Ece, "Buranın 4'üncü defa temizlenişi. Her seferinde 7-8 kamyon çöp çıkıyor buradan. Buradan çıkan bütün materyaller de ayıklanıyor. Ne ararsanız var" diye konuştu.

Çöp evin bulunduğu apartmanda yaşayan Hacer Naşeryan ise, rahatsızlıklarını dile getirerek, "Burası çöp ev. Çöplerde ne bulsa, her şeyi toplayıp buraya dolduruyor. Çok rahatsız oluyoruz. Koku yapıyor. Fareler bastı arkadan" dedi.

Yetkililerin incelemelerinin ardından belediye ekiplerince boşaltılmaya başlanan çöp evden çok sayıda eski ev eşyası ve tekstil ürünü ile bozuk gıda maddesi çıkartıldı. Ekiplerin tahminlerine göre, çöp evden çıkan atıkların 5-6 kamyonu dolduracak miktarda olduğu öğrenildi.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz