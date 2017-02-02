Edinilen bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde Şişli Fulya'da bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Kepçe operatörü Celal Öğütçü'nün, kepçesiyle üzerinde bulunduğu beton bölümün yıkılması sonucu kaza meydana geldi. Talihsiz kazada kepçe operatörü Öğütçü, beton parçalarından dolayı yaralandı. Kazayı gören işçiler ve vatandaşlar, 112 acil servis, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de kepçe operatörünü düştüğü yerden çıkardı. Kepçe operatörüne sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Kepçe operatörünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Maslak'taki iş kazasında da 2 işçi yaralandı

Öte yandan, Acıbadem Maslak Hastanesi yanındaki bina inşaatında da eş zamanlı iş kazası meydana geldi. İnşaatta çalıştıkları esnada iddiaya göre dengesini kaybeden işçiler yüksekten zemine düştü. Hafif yaralandıklarını öğrenilen işçiler ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Acıbadem Maslak Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin ayakta tedavi edildiği diğerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Doğan Can Cesur - Hüseyin Coşkun - Ufuk Kıvık

