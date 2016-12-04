Olay, saat 06.45 sıralarında Şişli Cumhuriyet Mahallesi Rumeli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübündeki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kulüpten caddeye çıkan gruplar, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavganın büyümesi üzerine darp edilen gruptaki bir şahıs, cep telefonuyla arkadaşlarını çağırdı. Bir süre sonra şahsın arkadaşlarının olay yerine gelmesi üzerine tekrardan kavga başladı. Bu esnada darp edilen şahsın sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadın, erkek arkadaşını saldıran şahıslardan uzak tutmak için ona adeta kalkan oldu. Sevgilisini korumak isteyen kadın da bu esnada grup tarafından darp edildi. Defalarca yere düşüp kalkan kadın, sevgilisini korumaya devam etti.

Kavga sonucu ilk saldıran gruptaki şahıslardan biri, Emre Yaşar ve Cebrail Yılmaz’ı silahla bacağından vurarak yaraladı. Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak inceleme yaptı. Ekiplerin incelemelerinin ardından boş kovanlar delil torbasına koyularak götürüldü. Öte yandan, tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TEKMELEYİP YUMRUKLADIKLARI SEVGİLİSİNE KALKAN OLDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gece kulübünde başlayan kavganın dışarıya taşması sonucu şahıslar yeşil gömlekli bir şahsı darp ediyor. Şahıs yerde tekmelenip yumruklandıktan sonra ayağa kalkarak kaçıyor. Şahsın kaçmasının ardından sevgilisi arkasından gelerek yanına gitmek istiyor. Daha sonra kaçan şahıs cep telefonuyla konuşarak kendisini darp eden şahısların yanına yaklaşıyor. Darp edilen şahsın sevgilisi onu şahıslardan korumaya çalışıyor.

TARTIŞTIĞI KADINA YUMRUK ATARAK YERE DÜŞÜRDÜ

Bir süre sevgilisini darp eden şahıslar, kadınla da tartışıyor. Tartışma sonucu şahıs, kadına yumruk atarak yere düşürüyor. Ardından yere düşen kadın, diğer bir kişi tarafından yerden kaldırılıyor. Şahsın sevgilisi, arkadaşları, sevgilisini taksiye bindirmek istiyor. Ancak ağladığı görülen kadın taksiye binmeyerek kaldırıma oturuyor. Daha sonra da arkadaşları gelerek kendisini sakinleştirmeye çalışıyor.

HEM SİLAHLA VURDU HEM DE YERDE TEKLEMEDİ

Kadın karşı kaldırımda otururken grup tekrardan kavgaya tutuşuyor. Ardından şahıslar vurularak, yaralı bir şekilde kamera açısına giriyor. Yerde yatan yaralı, diğer bir kişi tarafından tekmeleniyor. Vurulan şahsın sevgilisi ise kaldırıma oturarak başında ağlıyor. Olayın ardından şahıslar kadının kolundan çekerek olay yerinden uzaklaştırıyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur