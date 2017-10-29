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Şişli’de Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet’in 94’üncü yılı Şişli’de coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle birlikte kortej halinde Halaskargazi Caddesi’nden, Abdi İpekçi Caddesi’ne yürüdü.

Şişlide Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim 2017 22:12
Şişli’de Cumhuriyet coşkusu - Tıkla İzle

Cumhuriyet’in 94’üncü yılı Şişli’de coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle birlikte kortej halinde Cumhuriyet marşları söyleyerek Halaskargazi Caddesi’nden, Abdi İpekçi Caddesi’ne yürüdü. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün de yer aldığı yürüyüş dev Atatürk ve Türk bayraklarıyla süslenen yollardan geçildikten sonra Abdi İpekçi Caddesi’nde son buldu.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Bugün bu coşkunun bu kalabalık içerisinde tekrar 29 Ekim’i kutlamak için bir araya geldik. Görüyorsunuz coşkuyu. Burada gördüğünüz herkes Cumhuriyet’in bekçisi. Bizlerde cumhuriyetin bekçileriyiz. Bütün herkesin Cumhuriyet bayramını kutluyorum” dedi.
Cumhuriyet Bayramı kutlaması Abdi İpekçi Caddesi alanında Mehmet Erdem’in verdiği konserle devam etti. 

Murat Solak

Etiketler: Cumhuriyet coşkusu, Şişli

 

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