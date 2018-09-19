Şişli'de esnaf kapkaççıyı yakalayıp polise teslim etti

Olay, saat 10.30 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Saliha Y., cadde üzerindeki bir banka şubesinden annesine ait 2 bin lira emekli maaşını çekerek çantasına koydu. Evine gitmek üzere yola koyulan kadının çantasını yürüdüğü esnada bir şahıs kapkaç yaptı. Çantayı çalan şahıs koşarak kaçarken, kadın da çığlık atmaya başladı. Kadının seslerini duyan çevredeki esnaf yola çıkarak zanlının önünü kesti. Olayın sonucunda zanlı, esnaf tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Çanta ise esnaf tarafından kadına teslim edildi. Olayın ardından vatandaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hasan Ş. (19) olduğu öğrenilen zanlıyı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Mağdur kadın da polis aracına binerek şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

“Çantamı çekince şaka yapıyor sandım”

Çantası çalınan kadın Saliha Y., “Annemin maaşını çekmiş dönüyordum. Birisi çantamı çekti, bende şaka yapıyor sandım. Sonra birden kaptı ve gitti. Ben de bağırınca sesimi duyan esnaf onu yakalamış. Bende herhangi bir yara yok. Vatandaşlar yakaladı, kapkaççı çantamı aldı kaçtı” dedi. Kapkaççıyı yakalayan esnaf ise, “Ben şahsı aşağıya koşarken gördüm. Üstüne atlayarak yakaladım. Arkasından hanımefendi geldi, sonra polisi aradık” ifadelerini kullandı.

Zanlı Hasan Ş. ise, “Bana zorla yaptırdılar. Arkadaşlarım vardı yanımda, yap falan dediler öyle yaptım. Çete değiliz. Daha önce böyle bir şey yapmadım” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

