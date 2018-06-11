Diğer
Kategoriler

Şişli'de halk otobüslerinin kazası güvenlik kamerasında

Şişli'de 3 özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Faciadan dönülen anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken vatandaşlar şoförünün uyuduğunu iddia etti.

Şişlide halk otobüslerinin kazası güvenlik kamerasında

11 Haziran 2018 13:28
Şişli'de halk otobüslerinin kazası güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Kaza, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 12.00 sıralarında Pangaltı'dan Taksim'e seyir halinde olan 34 EH 5698 plakalı özel halk otobüsü şoförü, aynı istikamette seyir halinde bulunan 34 VYH 32 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddeti ile direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 VYH 32 önde seyir halinde bulunan başka bir özel halk otobüsüne çarptı. 3 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. 

Şoförün uyuduğu iddiası 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen şoföre ve kazaya karışan diğer otobüs şoförlerine alkol muayenesi yaptı. Daha sonra sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, kaza esnasında otobüs içerisinde bulunan bir vatandaş da şoförün uyuduğunu iddia etti.
Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç