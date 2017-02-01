Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Şişli’de hastane ek bina inşaatında korkutan yangın

Şişli’de hastane ek bina inşaatında korkutan yangın

Şişli’de Surp Agop Hastanesi’nin ek bina inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlar alev alev yandı. Büyük paniğin yaşandığı yangında, alandan gökyüzüne yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Çalışmalar esnasında alandaki işçileri ise çekim yapmak isteyen gazetecilere saldırdı.

Şişlide hastane ek bina inşaatında korkutan yangın

01 Şubat 2017 11:01
Şişli’de hastane ek bina inşaatında korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 09.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Surp Agop Hastanesi’nin ek bina inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin diğer konteynerları da sarması üzerine yangın büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu itfaiye amirliğine bağlı ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Dumanlar çevre ilçelerden de görüldü
İnşaat alanında çıkan yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen dumanlar, çevre ilçelerden de görüldü. Büyük paniğin yaşandığı yangının kısa sürede kontrol altına alınmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangını gören esnaf Osman Şener, “Dumanları gördüm geldim, baktık ki işçilerin kaldığı konteynerlar yanıyor. Ölü ya da yaralı yok” dedi.

İşçiler gazetecilere saldırdı
Öte yandan olay yeri görüntülemek isteyen bazı gazeteciler, inşaat alanındaki işçiler tarafından tartaklandı. Alan dışında olmalarına rağmen çekim yapmakta engellenen ve tartaklanan gazeteciler polise şikayette bulundu.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
 

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: Şişli, Surp Agop Hastanesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!