Şişli’de herkesin gözü önünde motosikleti çaldılar

Olay, 28 Aralık günü saat 00.00’da Şişli Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, insanların ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerine park halinde bulunan bir motosiklet gece yarısında hırsızların hedefi oldu.

Hırsızlar gece yarısı motosikletin bulunduğu yere gelerek demir kesme makasıyla uzun süre kilidi kırmaya çalıştı. Yanlarından geçen araçlara ve karşı kaldırımdan yürüyen vatandaşlara aldırış etmeden motosikletin kilidini kırmaya çalışan hırsızların rahat tavırları bu kadarına pes dedirtti.

Kilidi kırmayı başaran hırsızlar, dikkat çekmemek için geldikleri motosiklete binerek olay yerinden ayrıldı. Çevreyi kontrol eden şüpheliler 10 dakika sonra tekrar olay yerine gelerek motosikleti çalıştırıp kayıplara karıştı.

Hırsızların rahat tavırlarla motosikleti çalması ise çevrede bulunan iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Görüntülerde hırsızlar araçlara ve kaldırımdan geçen vatandaşlara aldırış etmeden motosikleti çalıyor.

Cenk İşver