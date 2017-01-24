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Şişli’de kaçak sigara operasyonu

Şişli Feriköy’de polis ekipleri tarafından bir marketin 2 şubesine düzenlenen operasyon sonucu 3 bin 450 adet paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şişlide kaçak sigara operasyonu

24 Ocak 2017 09:25
Şişli’de kaçak sigara operasyonu - Tıkla İzle

Şişli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Feriköy’de sabah saatlerinde 1 marketin 2 şubesinde kaçak sigara satışı yapıldığını tespit etti. Çalışmalar neticesinde öğle saatlerinde ekipler tarafından Savar Sokak ve Avukat Caddesi üzerindeki 2 şubeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 adet çuval içerisine gizlenmiş 3 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirilirken, marketlerin sahibi N.T. Ve M.T., gözaltına alındı. El koyulan kaçak sigaralar büroya getirirken, gözaltına alınan şahıslar da Feriköy Polis Merkezi’ne götürüldü. 

Etiketler: kaçak sigara, Şişli


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