Şişli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Feriköy’de sabah saatlerinde 1 marketin 2 şubesinde kaçak sigara satışı yapıldığını tespit etti. Çalışmalar neticesinde öğle saatlerinde ekipler tarafından Savar Sokak ve Avukat Caddesi üzerindeki 2 şubeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 adet çuval içerisine gizlenmiş 3 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirilirken, marketlerin sahibi N.T. Ve M.T., gözaltına alındı. El koyulan kaçak sigaralar büroya getirirken, gözaltına alınan şahıslar da Feriköy Polis Merkezi’ne götürüldü.