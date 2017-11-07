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Şişli’de kafede çıkan çatışma anı kamerada

İstanbul Şişli'de bir kafede iki taraf arasında çıkan silahlı çatışmada öldürülen Kaan Özcan'ın katil zanlısı M.Ç. (24), olaydan üç ay sonra yakalandı. Çatışma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişlide kafede çıkan çatışma anı kamerada

07 Kasım 2017 17:40
Şişli’de kafede çıkan çatışma anı kamerada - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos tarihinde Şişli Gülbahar Mahallesi’ndeki bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada O.H. silahla yaralanmış, Kaan Özcan ise başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirmişti. Öldürülen Kaan Özcan’ın katil zanlısı olarak aranan M.Ç., olaydan üç ay sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli’de yakalandı. Geçtiğimiz Pazar günü yakalanan M.Ç.’nin polisteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, cinayette kullandığı silahı ise Kuştepe’de toprağa gömdüğü kaydedildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece “Kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kafede çıkan çatışma anı kamerada

Öte yandan, Şişli Gülbahar Mahallesi’ndeki bir kafede Kaan Özcan’ın ölümüyle sonuçlanan iki grup arasındaki silahlı çatışmanın yeni güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına da giren görüntülerde silahlı iki grup kafe önünde ve sokakta birbirlerine karşılıklı ateş ederken görülüyor. 

Sadık Kahraman
 

 

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