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Şişli’de kaza geçiren motosikletli acı içinde kıvrandı

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kurye refüje çarparak yere savruldu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yerde acı içerisinde kıvrandı.

Şişlide kaza geçiren motosikletli acı içinde kıvrandı

07 Ocak 2018 09:08
Şişli’de kaza geçiren motosikletli acı içinde kıvrandı - Tıkla İzle

Kaza, önceki gün saat 10.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda çalışan motosikletli kurye, sipariş götürdüğü esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, refüje çarptıktan sonra sürücüsüyle beraber yola savruldu. Kaza sonucu motosikletli kurye yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Acı içerisinde kıvrandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Acı içerisinde kıvranan yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı gören Murat Dalçiçek, “Ben de siparişçiyim, arkadaş da siparişçi. Ben yoldan gelirken hafiften yağmur yağdığı için hafif frene dokununca yere düştü. Sağ kolunda sıkıntı vardı” dedi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: kaza, Şişli

 

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