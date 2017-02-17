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Şişli'de motosiklet çalan hırsızlar kamerada

Şişli Ayazağa’da gece yarısı motosiklet çalan iki şüpheli yakalanırken, zanlıların motosikleti çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişlide motosiklet çalan hırsızlar kamerada

17 Şubat 2017 09:31
Motosiklet çalan hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, iki şahıs önceki gece 03.45 sıralarında Ayazağa Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinden bir motosiklet çaldı. Şahısların motosikleti Cendere istikametine götürdüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çevrede çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında motosikleti çaldığı belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, evden ve açıktan hırsızlık gibi suçlardan birçok kaydı bulunan iki şüpheli polis merkezinde sorguya alınırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin motosikleti iterek götürdükleri görülüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahısların bir süre sonra görüntüden kayboldukları gözleniyor. 

Cenk İşver
 

Etiketler: kamera, motosiklet, Şişli


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