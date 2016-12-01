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Şişli’de mülteciler için Dayanışma ve Yardım Destek Merkezi açıldı

Ülkelerindeki zorluklardan kaçarak Türkiye’ye yerleşen mültecilere yönelik İstanbul Şişli'de hazırlanan 'Mülteci Dayanışma ve Yardım Destek Merkezi' sığınmacılara umut kapısı oldu.

Şişlide mülteciler için Dayanışma ve Yardım Destek Merkezi açıldı

01 Aralık 2016 09:45
Şişli’de mülteciler için Dayanışma ve Yardım Destek Merkezi açıldı - Tıkla İzle

Merkezin açılışında konuşan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, "Türkiye mülteciler için 4 yıldır inanılmaz bir çaba gösteriyor Suriye’den gelen mültecileri ağırlamak için çok cömert bir şekilde hareket ediyor" dedi.
Şişli Belediyesi, Göçmen Dayanışma Derneği, Expertıse France aracılığıyla Fransa Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 'Mülteci Dayanışma ve Yardım Destek Merkezi' düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan merkezin açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Can, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Kanada İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon, Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Göçmen Dayanışma Derneği Başkanı Hatice Ödemiş ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kapsamında Samir Tulimat isimli fotoğrafçının Adana Yüreğir’de bulunan denetimsiz mülteci kampında çektiği 52 adet fotoğraftan oluşan ‘Zorunlu Göç’ isimli fotoğraf sergisi katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Açılışı yapılan merkezde mülteci olarak Türkiye’ye sığınanlara hukuki, sağlık, psikolojik ve yaşadıkları zorluklara karşı üstesinden gelmeleri için danışmalık hizmeti verilecek. Aynı zamanda da ülkede bulunan bütün mülteciler merkeze başvuru yapıp verilen hizmetlerden faydalanabilecek.

"Amacımız buradaki göçmenlerin yaşamına bir nebze kolaylık getirmek"
Göçmenler ile ilgili uzun süredir bir proje oluşturma fikirlerinin olduğunu dile getiren Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, "Fransız Başkonsolosluğu ve Göçmen Dayanışma Derneği bize böyle bir yapının kurulması ile ilgili başvuruda bulundular. Bunun üzerine işbirliğine başladık, sonuçta işin tetikleyicileri bunlar. Burası günü birlik bir tesis olarak kullanılacak. Merkezde dil konusunda, psikoloji konusunda, sağlık konusunda ve hukuki konularda danışmanlık hizmetleri verilecek. Göçmenlerin işlerini kolaylaştırmak için kurulmuş bir yapı. Amacımız buradaki göçmenlerin yaşamına bir nebze kolaylık getirmek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, 4 yıldır Suriye’den gelen mültecileri ağırlamak için cömertçe hareket ediyor"
Fransa hükumetinin destekleri ile merkezin oluşturulduğunu belirten Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, "Burayı desteklememizin nedeni, Türkiye 4 yıldır inanılmaz bir çaba gösteriyor. Suriye’den gelen mültecileri ağırlamak için çok cömert bir şekilde hareket ediyor. Biz birkaç yıl önce Gaziantep’te bulunan Suriyeli vatandaşlara yardım organize etmeye başladık. Sonra Türkiye’de yaşayan 3 milyon mülteci için de katkıda bulunmamız gerekiyor. Bir ilk Şişli Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir çalışma oldu" dedi. 

Ahmet Faruk Sarıkoç - Mehmet Başa
 


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