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Şişli'de özel bir okulda yangın!

Nişantaşı’nda bulunan özel bir okulda çıkan yangın paniğe neden oldu. Okul bahçesinde bulunan öğrenciler tahliye edilirken itfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

Şişlide özel bir okulda yangın!

15 Kasım 2017 18:40
Şişli'de özel bir okulda yangın! - Tıkla İzle

Yangın akşam saatlerinde Nişantaşı Teşvikiye Caddesi’nde bulunan özel bir okulda meydana geldi. Okulun 6’ıncı katında bulunan bilgi-işlem servisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe yol açtı.
Okulun camından dumanlar yükselirken okul bahçesinde bulunan öğrenciler tahliye edildi. Okul çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kısa sürede söndürülen yangını meraklı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında kapıda bekleyen öğrenciler, “Biz o sırada bahçedeydik. Bizi dışarı çıkardılar. İtfaiyeyi gördük, bizi dışarı çıkardılar. Burada ne olacak diye bekliyoruz” dedi.

İtfaiyenin müdahalesi sırasında caddede uzun trafik kuyruğu oluşurken yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Caner Sönmez - Oğuzcan Yazar
 

 

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