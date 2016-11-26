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Şişli’de Özel Harekât destekli operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Şişli’de akaryakıt istasyonu soygun girişimine karışarak silahıyla kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyona özel timlerde destek verdi.

Şişlide Özel Harekât destekli operasyon

26 Kasım 2016 08:16
Şişli’de Özel Harekât destekli operasyon - Tıkla İzle

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı özel timlerde destek verdi. Şişli, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunu iki şüpheli soymaya çalışmış, şüphelilerden biri yakalanmıştı. Kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatan ekipler Şişli, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Özel timlerin yardımıyla girilen adreste şüpheli üzerinde çalışma yapıldı.

Operasyon sırasında ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Şüphelinin yakalanması amacıyla aramaların devam ettiği öğrenildi.

OĞUZCAN YAZAR 

Etiketler: özel harekat, Şişli, soygun


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