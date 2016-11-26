Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı özel timlerde destek verdi. Şişli, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunu iki şüpheli soymaya çalışmış, şüphelilerden biri yakalanmıştı. Kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatan ekipler Şişli, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Özel timlerin yardımıyla girilen adreste şüpheli üzerinde çalışma yapıldı.

Operasyon sırasında ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Şüphelinin yakalanması amacıyla aramaların devam ettiği öğrenildi.

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