Şişli, Fulya Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Hüseyin Cahit Yalçın Sokak üzerinde bulunan apartmanların zemin katlarını su bastı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri suları tahliye ederken, dairelerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Sokak üzerinde yapılan okul inşaatında gerekli önlemlerin alınmadığı için mağdur olduklarını ifade eden apartman sakini, “Her yağmur yağdığında böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu müteahhitler nasıl çalıyor bilmiyorum. Kendi başlarına iş yapıyorlar. Ne gerekiyorsa yapılsın’’ ifadelerini kullandı.

Şişli Belediyesi yetkililerinin yaşanılan mağduriyetle ilgilenmediklerini belirten bir başka apartman sakini, “Toplam 9 dairede zarar var. Binaya giremezsiniz. Şuanda muhtar burada ancak belediyeden kimse yok. Gelip yapacaklar bu işi. Yan tarafa okul yapıyorlar, bütün toprağı buraya doldurdular. Yolda akan suyun hepsi binaya geliyor. Buradaki zararı kim karşılayacak’’ diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Kendi imkânlarıyla su tahliyesi yapan bir vatandaş ise, “Dışarıdaki giderlerin tıkanmasından dolayı mutfaktan su patladı. Bütün daireyi su bastı. İtfaiyeyi aradık, gelip zabıt tuttular. Ardından gittiler. Hiçbir şey yapmadılar, kendi imkânlarımızla suyu tahliye ediyoruz. Yan tarafta bir okul inşaatı var. Ondan kaynaklandığını düşünüyoruz. Durum bundan ibaret’’ şeklinde konuştu.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış aralıklarla etkili olurken, yetkililer su baskınları konusunda vatandaşları uyardı.

Oğuzcan Yazar

İSTANBUL