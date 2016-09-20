Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Şişli’de sağanak yağış nedeniyle zemin katları su bastı

Şişli’de sağanak yağış nedeniyle zemin katları su bastı

Şişli’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle apartmanların zemin katlarını su bastı.

Şişlide sağanak yağış nedeniyle zemin katları su bastı

20 Eylül 2016 21:58
Şişli’de sağanak yağış nedeniyle zemin katları su bastı - Tıkla İzle

Şişli, Fulya Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Hüseyin Cahit Yalçın Sokak üzerinde bulunan apartmanların zemin katlarını su bastı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri suları tahliye ederken, dairelerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Sokak üzerinde yapılan okul inşaatında gerekli önlemlerin alınmadığı için mağdur olduklarını ifade eden apartman sakini, “Her yağmur yağdığında böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu müteahhitler nasıl çalıyor bilmiyorum. Kendi başlarına iş yapıyorlar. Ne gerekiyorsa yapılsın’’ ifadelerini kullandı.

Şişli Belediyesi yetkililerinin yaşanılan mağduriyetle ilgilenmediklerini belirten bir başka apartman sakini, “Toplam 9 dairede zarar var. Binaya giremezsiniz. Şuanda muhtar burada ancak belediyeden kimse yok. Gelip yapacaklar bu işi. Yan tarafa okul yapıyorlar, bütün toprağı buraya doldurdular. Yolda akan suyun hepsi binaya geliyor. Buradaki zararı kim karşılayacak’’ diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Kendi imkânlarıyla su tahliyesi yapan bir vatandaş ise, “Dışarıdaki giderlerin tıkanmasından dolayı mutfaktan su patladı. Bütün daireyi su bastı. İtfaiyeyi aradık, gelip zabıt tuttular. Ardından gittiler. Hiçbir şey yapmadılar, kendi imkânlarımızla suyu tahliye ediyoruz. Yan tarafta bir okul inşaatı var. Ondan kaynaklandığını düşünüyoruz. Durum bundan ibaret’’ şeklinde konuştu.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış aralıklarla etkili olurken, yetkililer su baskınları konusunda vatandaşları uyardı. 

Oğuzcan Yazar
İSTANBUL


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!