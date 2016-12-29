Olay, saat 09.30 sıralarında Şişli Fulya Gülseren Sokak üzerindeki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu. Büyük bir gürültüyle uyanan bina sakinleri panik yaşadı. Uçan çatının binanın yan sokağına düştüğü olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken olay yerine gelen ekipler çevrede önlem alarak, çatıdan kalan parçaları söktü.

“Ölü ya da yaralı olmaması en büyük şansımız”

Büyük bir gürültüyle yataktan kalktığını belirten bina sakini Eray Erollu, “Şiddetli bir rüzgar vardı. Biz de yatıyorduk, büyük bir gürültüyle kalktık. Dışarı çıkıp terasa bakınca bütün izolasyon malzemelerinin caddeye yuvarlandığını gördüm. Daha sonra itfaiye ekiplerinin aradık onlarda tehlike arz eden parçaları kaldırıyorlar. Şu an için ölü ya da yaralı olmadığını varsayıyoruz. Altını kontrol ettiler ama herhangi bir şey göremediler, en büyük şansımız da bu. Çatımız uçtuğu için tüm daireler su alıyor” dedi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık