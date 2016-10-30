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Şişli'de silahlı çatışma: 2'si polis 7 yaralı

Şişli’de bir eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenden dolayı iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Meydana gelen olayda 2’si polis 7 kişi yaralandı.

Şişlide silahlı çatışma: 2si polis 7 yaralı

30 Ekim 2016 07:23
Şişli'de silahlı çatışma: 2'si polis 7 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 06.00 sıralarında Halaskargazi Caddesi üzerinde bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, eğlence mekanında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Eğlence mekanının dışına taşan kavgada olay yerine gelen polis ekiplerinin de müdahil olmasıyla kavga büyüdü. Çıkan çatışmada görevli polis memuru Gökhan Çiçek ve o sırada caddeden geçmekte olan sivil polis Adnan Şen ile polislere ateş açan Ferit Ogur, Sedat Keskin, Ahmet Bilik, Hayrullah Ekin, Uğur Birkan Taşkurt yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kimliği belirlenemeyen bir kişide silahlarıyla taksiye binerek kaçmak istedi. Yakalanacağını anlayan şüpheli şahıs iki silahını da taksiye bırakarak kayıplara kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken çatışmada yaralanan polislerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polise ateş eden şahıslardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerine şerit çekerek delil araştırması yaptı. İki silahın bırakıldığı taksi incelenmek üzere olay yerine çağrılan çekiciyle polis merkezine götürüldü.

TAKSİDE İKİ SİLAH BULUNDU
İki silahın bırakıldığı taksinin şoförü Oktay Yakupoğlu “ Müşteri gibi aldım onu ışıkların dibinden, 4 metre gitmeden trafik sıkıştı, taksinin kapısını açıp kaçıyor. Sonra suç aletlerini beni araçta bırakmışlar.2 tane silah var aracımda, polisler onları inceliyorlar. Binmesiyle inmesi bir oldu.Olayın ne olduğunu anlamadım , polisi aramadım; arabayı yıkamaya götürdüm , oradaki arkadaşlar bana söyledi. Olay üzerinden çok geçmemişti. Suç aletlerini görünce hemen olay yerine geldim. Burada da polis arkadaşlar inceliyorlar.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Murat Solak - Ufuk Kıvık

Etiketler: çatışma, silah


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