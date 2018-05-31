Şişli’de silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, 23.00 sıralarında Şişli Fatma Girik Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Demir ve kimliği belirsiz kişi ve kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavga sonucunda Ferhat Demir, bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralanan Ferhat Demir, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İsmail Bulut

