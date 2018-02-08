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Şişli'de sokak ortasında işlenen kadın cinayeti kamerada

Şişli Mecidiyeköy'de Ali K. isimli şahsın sokak ortasında boşanmak üzere olduğu eşini güpegündüz vahşice öldürdüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şişlide sokak ortasında işlenen kadın cinayeti kamerada

08 Şubat 2018 11:15
Şişli'de sokak ortasında işlenen kadın cinayeti kamerada - Tıkla İzle

Şişli Mecideyeköy Aytekin Kotil Caddesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda , manavdan dönen Leyla K. boşanmak üzere olduğu eşi Ali K.'nın saldırısına uğramış. Ali K. önce eşinin boğazını kesmiş ardından polise teslim olmuştu. Cinayete kurban giden kadından geriye kanlı portakal poşeti kalırken , vahşice işlenen cinayet kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Leyla K. elinde poşetle yürürken yanına boşanmak üzere olduğu eşi Ali K. geliyor. Ali K. bir süre boşanmak üzere olduğu eşiyle yürüdükten sonra Leyla K.'nin boğazına bıçağı dayıyor. Ardından Ali K. yere düşen kadına defalarca bıçak saplıyor.

Murat Horoz
 

 

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