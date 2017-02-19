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Şişli’de taksi tur otobüsüne çarptı: 1 yaralı

İstanbul Şişli’de süratli olduğu iddia edilen ticari taksi, önünde seyreden tur otobüsüne çarptı. Kazada taksi şoförü yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şişlide taksi tur otobüsüne çarptı: 1 yaralı

19 Şubat 2017 09:59
Şişli’de taksi tur otobüsüne çarptı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 07.30 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi Levent istikameti Gayrettepe metro istasyonunun yanında meydana geldi. İddialara göre, aşırı süratli olan Hasan Bayram yönetimindeki 34 TDR 43 plakalı taksi, kontrolden çıkarak önünde seyreden 34 BC 6591 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazada takside bulunan sürücü Bayram, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Bayram’ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayram’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası tur otobüsündeki yolcuların şaşkın oldukları gözlendi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

(Murat Solak / İHA)

Etiketler: İstanbul, Şişli, trafik kazası


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