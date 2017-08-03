Şişli’de taksi yerde yatan kadını ezdi

Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde dün saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada, Oğuz Karagöl yönetimindeki 34 TEF 28 plakalı ticari taksi, yolun ortasında duran kimliği belirsiz 30 yaşlarındaki kadına çarpmıştı. Ancak ağır yaralanan kadının, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybettiğini belirlenmişti. Olayın ardından taksi şoförü gözaltına alınırken, kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Çarptığı kadını aracın altında metrelerce sürükledi

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hayatını kaybeden kadının kazadan dakikalar önce yolun ortasında yere yatıyor. Yanından geçen araçlara aldırış etmeyen kadını fark eden araçlar yavaşlayarak yanından geçiyor. Bir süre sonra yoldan geçen taksinin şoförü kadının araçtan inerek kadını kaldırıma götürüyor. Ancak kadın tekrardan yolun ortasına giderek araçların arasında dolaşmaya başlıyor. Ardından tekrardan yola uzanan kadının yanından araçlar geçmeye devam ediyor. Ancak kadını fark etmeye bir taksi onu altına alarak metrelerce sürüklüyor.

Doğan Can Cesur