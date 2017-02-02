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Şişli’de terör örgütü DHKP-C sempatizanı kadın böyle yakalandı

Şişli’de bir AVM önündeki polis uygulamasından kaçarak iş merkezine saklanan ve terör örgütü DHKP-C sempatizanlığından araması olduğu öğrenin kadın Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çıkartıldığı mahkemece serbest bırakılan şahsın yakalanma anı güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

Şişlide terör örgütü DHKP-C sempatizanı kadın böyle yakalandı

02 Şubat 2017 09:42
Şişli’de terör örgütü DHKP-C sempatizanı kadın böyle yakalandı - Tıkla İzle

Şişli’de bir AVM önündeki polis uygulamasından kaçarak iş merkezine saklanan ve terör örgütü DHKP-C sempatizanlığından araması olduğu öğrenin kadın Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çıkartıldığı mahkemece serbest bırakılan şahsın yakalanma anı güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

Şişli’de dün öğle saatlerinde bir AVM önünde uygulama yapan polis ekipleri, kadın bir şahsın kaçtığını fark etti. Polisten yaya olarak kaçarak izin kaybettiren şahıs, yaklaşık 300 metre ileride bir iş merkezine saklandı. Durumdan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, iş merkezine baskın düzenledi. İş merkezinden notere saklanan şahıs, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. Polis aracına bindirilerek Şişli Polis Merkezi’ne götürülen şahsın, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda terör örgütü DHKP-C sempatizanlığından arandığı öğrenilen E E., olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından şahıs, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şahsın yakalanma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınırken polise direndi
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş merkezine baskın düzenleyen polis aranan şahsın kolunu girip dışarıya çıkartıyor. Şahıs binadan çıkartılırken polislere direnerek, kurtulmaya çalışıyor.

Doğan Can Cesur-Ufuk Kıvık
 

Etiketler: DHKP-C sempatizanı kadın böyle yakalandı, Şişli


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