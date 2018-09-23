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Şişli'de trafikte pes dedirten görüntü

Şişli'de trafikte pes dedirten görüntü
Şişli'de trafikte pes dedirten görüntü

Şişli’de iki kişinin canlarını hiçe sayarak motosikletle mobilya parçaları taşıdığı tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Şişli’de trafikte pes dedirten görüntü - Tıkla İzle

Şişli, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde kameralara yansıyan görüntü görenleri hayrete düşürdü. Yol üzerinde seyir halinde olan iki motosikletinin mobilya parçalarını aralarına yerleştirerek trafikte ilerlediği görüldü. Trafiği düşürdükleri tehlikeye aldırış etmeyen motosikletli iki şahsın kaskta takmaması pes dedirtti. Canlarını hiçe sayan şahısların sorumsuz davranışları kameraya yansıdı.
Sürücülerin şaşkın bakışları altında seyreden motosiklet bir süre sonra gözden kaybolarak ara sokaklara girdi 

Oğuzcan Yazar
 

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