Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Şişli’de üç katlı apartmanda yangın çıktı | Şişli'de yangın

Şişli’de üç katlı apartmanda yangın çıktı | Şişli'de yangın

Şişli’de üç katlı bir apartmanın çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan çatıya itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Şişlide üç katlı apartmanda yangın çıktı | Şişlide yangın

12 Şubat 2017 07:22
Şişli’de korkutan çatı yangını - Tıkla İzle

Şişli, Kuştepe Mahallesi, Yeşilce Caddesi’nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 02.30 sıralarında cadde üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler bütün çatıyı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Şişli, Seyrantepe ve Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa bir süre içerisinde olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında mahalle sakinlerinin cep telefonlarıyla yaşananları kayıt etmesi ise dikkat çekti.

Mahalle sakinlerinin yangının çıktığı esnada binada vatandaşların bulunduğunu iddia etmesi üzerine itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında bina içerisinde bir vatandaş baygın bir şekilde bulundu. İtfaiye ekipleri baygın vatandaşı bina içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından kendine gelen vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için itfaiye ve polis ekipleri çalışma başlattı. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: Şişli, yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!