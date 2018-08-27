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Şişli’de ünlü anket şirketine kurşun isabet etti

Ünlü bir kamuoyu araştırma şirketinin Şişli’deki merkezine bina önünden geçen bir araçtan 5 el ateş edildi. Kurşunlardan biri şirketin camına isabet ederken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganların peşine düşen polis, saldırının araştırma şirketine yönelik olup olmadığını araştırıyor.

Şişlide ünlü anket şirketine kurşun isabet etti

27 Ağustos 2018 15:26

Olay, saat 04.00 sıralarında Şişli Esentepe Villa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü bir kamuoyu araştırma şirketine cadde üzerindeki binanın önünden geçen araçtan 5 el ateş edildi. Ateş açılması sonucu kurşunlardan 1’i şirketin en üst katındaki camına isabet etti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı 

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çevrede güvenlik kamera görüntüsü çalışması yaptı. Yapılan incemeler sonucunda şirketin önünden geçen bir aracın hızla geçtiği, 5 el ateş edildiği ve 1’inin ise merkeze isabet ettiği belirlendi. Öte yandan, saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis, saldırını merkeze yönelik mi yoksa maganda kurşunu mu olduğunu araştırıyor.  

Doğan Can Cesur
 

 

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