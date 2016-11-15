Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaları kapsamında Kuştepe'de çalışma başlattı. 1 ay boyunca çeşitli adreslere baskınlar düzenleyen ekipler, 168 şüpheliyi gözaltına alındı. Polis kamerasına da yansıyan operasyonda 4,5 kilogram uyuşturucu madde, 160 adeta uyuşturucu hap, 8 adet ruhsatsız tabancı ve şarjörleri, 2 adet pompalı tüfek ve şarjör, 94 adet tabanca ve tüfek fişeği ile 4 adet sahte sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 22'sinin tutuklandığı, 38 kişinin ise serbest kaldığı, diğerlerine ise çeşitli suçlardan işlem yapıldığı öğrenildi. Polis tarafından ele geçirilenler Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde sergilendi. Serginin ardından operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslardan biri adliyeye sevk edildi.