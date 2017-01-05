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Şişli’de uyuşturucu operasyonu

Şişli’de devriye halinde olan polis ekiplerinden kaçarak binaya saklanan 2 yabancı uyruklu şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Binada yapılan aramada yaklaşık 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şişlide uyuşturucu operasyonu

05 Ocak 2017 12:31

Şişli Dolapdere Eskişehir Mahallesi’nde terör ve asayiş konularını önlemek amacıyla devriye gezen polis ekipleri, kendilerini görerek kaçan yabancı uyruklu bir şahıstan birini takibe aldı. Ekiplerden kaçarak Kaytancı Rasim Sokak’ta bir binaya sığınan şahıs, kısa sürede yakalandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından yakalanan şahsın üst aramasında 28 adet satışa hazır bonzai ele geçirildi. Araştırmalarını sürdüren ekipler, şahsın girdiği metruk binanın üst katında şüpheli gördüğü bir şahsı da inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şahıslarda ve binada çuval içerisinde bin 16 gram gram esrar, 364 gram da paketlenmiş ve satışa hazır halde esrar, 28 adet 41 gram gelen bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde, 645 gram eroin, 4 bin 68 gram eroine katkı maddesi olmak üzere toplamda 6 kilogram 44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan sorgularında kimlikleri belirlenen O.O., ve T.N., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Feriköy Polis Merkezi’ne götürüldü. 

Doğan Can Cesur


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