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Şişli’de uyuşturucu operasyonu kamerada

Şişli’de ilçe emniyetine bağlı ekipler tarafından, önceden belirlenmiş adreslere yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon saniye saniye kameralara yansırken, evinde uyuşturucu bulunan bir kadının pişkin pişkin gülmesi dikkat çekti.

Şişlide uyuşturucu operasyonu kamerada

15 Aralık 2016 11:29
Şişli’de uyuşturucu operasyonu kamerada - Tıkla İzle

İstanbul Şişli’de uyuşturucu satışı yapıldığı düşünülen ve bir süredir takip edilen adreslere ilgili savcılıktan alınan arama izniyle dün sabah operasyon düzenlendi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polisin katıldığı operasyon sabahın ilk saatlerinde başladı. Alev Sokak ve İnönü Caddesi üzerindeki önceden belirlenen adreslere gelen polis ekipleri, açılmayan kapıları ilk önce tekmeyle açmaya çalıştı. Kapı açılmayınca koçbaşı yardımıyla kapıyı kıran polis ekipleri içeride arama yaptı.

Evinde uyuşturucu bulunan kadın pişkin pişkin güldü
Arama yapılan adreslerde 3 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 183 adet tabanca fişeği, 33 adet pompalı tüfek fişeği, 176 adet uyuşturucu hap, 674 gram sentetik uyuşturucu bonzai ve 5 gram toz esrar ele geçirildi. Arama yapılan adreslerin birinde, evinde silah ve uyuşturucu bulunan bir kadının görüntü çeken polise, “Beni de mi çekiyorsun?” diyerek gülümsemesi dikkat çekti.

Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi mahkemeye sevk edildi, 3 kişi ise serbest kaldı. Operasyon sırasında firar eden 3 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz

Etiketler: Şişli, uyuşturucu operasyonu


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