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Şişli’de uyuşturucu satan müzisyen tutuklandı

Şişli’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı müzisyen tutuklandı.

Şişlide uyuşturucu satan müzisyen tutuklandı

23 Şubat 2017 12:31

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli’de uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu satan şüpheli belirlenerek takibe alındı. Takiplerin ardından yapılan baskında O.Ö. isimli şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilogram ot esrar, 2 adet uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Müzisyen olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan O.Ö. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

Tugay Saday

Etiketler: müzisyen, Şişli, uyuşturucu


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