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Şişli’de yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Şişli'de 85 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Şişlide yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

22 Şubat 2017 14:34
Şişli’de yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü - Tıkla İzle

Olay, saat 11.00 sıralarında Şişli Kuştepe Yavru Kuş Sokak’taki 4 katlı bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, torunu Yasin Ergül ile yaşadığı öğrenilen 85 yaşındaki Seher Ergül’e sabah saatlerinde komşuları ulaşmaya çalıştı.

Komşuları Ergül’ün kapıyı açmaması üzerine ölmüş olabileceğinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Polis ekipleri, yaşlı kadının vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklandığını gördü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ergül’ün cenazesi belediyeye ait cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Olayı haber alarak binanın önüne gelen Seher Ergül’ün yakınları, cenaze binadan çıkartıldığı esnada sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık
 

Etiketler: bıçaklama, Şişli, yaşlı kadın


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