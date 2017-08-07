Şişli’de yolcu otobüsü yaşlı adamı ezdi

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Şişli Harbiye Asker Ocağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, öğlen saatlerinde evine gitmek isteyen Abdullah Naz (73), yolun karşısına geçmek istedi. O esnada Taşkışla’dan Harbiye istikametine seyir halinde olan 34 ZC 8184 plakalı havalimanına yolcu taşıyan otobüsün sürücüsü iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen yaşlı adamı fark edemeyerek ezdi. Aracın altında kalan adam daha sonra yola savruldu. Bir süre sonra bir şeye çarptığını fark eden şoför, aracı durdurarak aşağıya indi. Yaşlı adamın yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Naz’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yolun karşısına geçerken otobüsün altına kaldı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüs seyir halinde Taksim istikametine ilerliyor. Kısa bir süre trafik ışıklarında duran sürücü ardından tekrar yoluna devam ediyor. O esnada yaşlı adam yolun karşısına geçmek için yola iniyor. Ancak adamı fark etmeyen otobüs şoförü onu altına alarak bir süre gidiyor. Ardından birine çarptığını fark eden sürücü aracı durdurarak iniyor.

“Biz çarpmadık o çarptı”

Kazayı gören Yusuf Yılmaz, “Otobüs yeşil ışık yandıktan sonra geçti. O esnada adam karşıya geçmeye çalışıyordu. Geçerken aracın yan tarafına çarptı. Biz çarpmadık o çarptı. Sonra ambulansı aradık, onlar geldi. O esnada adama elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Havalimanından Taksim’e gidiyorduk” dedi.

Doğan Can Cesur