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Şişli'deki cinayetin arkasından iş ortağı çıktı

Sanayici işadamı Remzi Erdoğan'ın Şişli'de cinayete kurban gitmesinden ortağı Z.N.K.'nin sorumlu olduğu ortaya çıktı. İki ortağın işlettikleri kumarhanenin zarar etmesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları ve Z.N.K.'nin Remzi Erdoğan'ı zararı kendisine geri ödemediği için öldürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlının yakalanmadan hemen önce olay mahalline geri tekrar gittiği belirlendi.

Şişlideki cinayetin arkasından iş ortağı çıktı

04 Ağustos 2017 16:33
Şişli'deki cinayetin arkasından iş ortağı çıktı - Tıkla İzle

Şişli Rumeli Caddesi üzerinde 15 Mayıs 2017 günü sabah saatlerinde cinayete kurban giden sanayici iş adamı Remzi Erdoğan'ın (50) ölümünden bir süredir beraber iş yaptığı ortağı, Z.N.K.'nin (59) sorumlu olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, iş adamları ortak arkadaşlar vesilesiyle tanışıp beraber iş yapma kararı aldı. Kumarhaneye açmaya karar veren Erdoğan ve Z.N.K., İstanbul'da bir kumarhane işletmeye başladı. Bir süre sonra, polisin söz konusu kumarhaneyi sürekli operasyonlarla basması sonucu kumarhane iş yapamaz hale geldi. Bunun sonucundan iki ortak beraber girdikleri kumarhane işinden toplamda 500 bin dolar zarar etti.

Para vermeyen ortağını sırtından vurdu

Cinayet zanlısı Z.N.K. bu zarardan ortağı Erdoğan'ı sorumlu tutu ve defalarca kez zararı kendisine ödemesini istedi. Zanlı Z.N.K. son olarak 14 mayıs akşamı Erdoğan'ı Şişli'de bir eğlence mekanına davet etti. İki ortak burada sabahın ilk saatlerine kadar beraber alkol aldı. Bu kez parayı ortağından borç olarak isteyip zararını bu şekilde kapatmaya çalışan Z.N.K., sabahın ilk saatlerine kadar arkadaşından para istedi.
Erdoğan'ın para vermeyi kabul etmemesi üzerine Z.N.K., eğlence mekanından çıktıktan sonra Rumeli Caddesi üzerinde yürürken ortağını vurdu. Silahla sırtından vurulan Erdoğan, hayatını kaybetti.

Zanlı, cinayet mahalline yeniden gitti

Cinayetin ardından kısa süre içinde il dışına kaçan Z.N.K. o günden buyana polis tarafından aranıyordu. Z.N.K.'nin, aylardır Trakya sınırında saklandığı, ancak oradaki polislerin mültecilerin giriş çıkışları için aldığı önlemler nedeniyle yurt dışına çıkamadığı belirtildi. Dün İstanbul'a geri dönen Z.N.K.'nin yaptığı ilk şeyin ise cinayet mahalline yeniden gitmek olduğu öğrenildi.
Olay mahallinde bir takım incelemeler yapan Z.N.K. aylardır kendisini arayan Cinayet Büro ve Bölge Asayiş ekipleri tarafından Halasgargazi Caddesi üzerinde aracının içerisinde kıskıvrak yakalandı.
Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Z.N.K. bugün öğleden sonra Çağyan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Asayiş büroda verdiği ifadede Z.N.K.'nin, ortağıyla birlikte kumar işi yaptıklarını ancak Erdoğan'ın hatalı kararlar vererek zarar etmelerine sebep olduğunu bu yüzden bu zararı ondan telafi etmek istediğini söylediği öğrenildi.

Hüseyin Coşkun


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