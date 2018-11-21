Şişli'deki silahlı saldırganların kaçma anı kamerada

Olay, Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki içinde Murat B., Murat Ç. isimli şahıslarında bulunduğu lüks araca kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda lüks araçta bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, araçtakilerin karşılık vermesi sonucu şüphelilerden biri bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliler silahı çöp konteynerine atarak kaçtı

Şüpheliler olay yerinden kaçarken olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipler, her noktayı didik didik aradı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin silahı çöp konteynerine attığı belirlendi. Çöp konteynerinden silahı çıkartan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin kaçtığı anlar kamerada

Lüks araca yapılan saldırı sonrasında Murat B. ve Murat Ç.'nın ağır yaralandığı olayın ardından şüphelilerin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin koşarak kaçtığı, bacağından vurulan şüphelinin ise sekerek kaçtığı görülüyor.

Oğuzcan Yazar - Murat Horoz