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Şişli’deki yangında çocuklar mahsur kaldı, can pazarı yaşandı

Şişli’de 9 katlı bir binanın 8’inci katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle adeta can pazarı yaşandı. Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan çocuk ve vatandaşlardan oluşan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.

Şişlideki yangında çocuklar mahsur kaldı, can pazarı yaşandı

26 Ocak 2017 16:01
Şişli’deki yangında çocuklar mahsur kaldı, can pazarı yaşandı - Tıkla İzle

Yangın, saat 14.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Yenidoğan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 9 katlı bir binanın 8’inci katında Güven Yenmiş’e ait daire de eşi Bahtişen Yenmiş ve 2 çocuğu olduğu esnada elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar bir anda binanın tüm katlarını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu, Seyrantepe ve Mecidiyeköy itfaiye amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dairelerde mahsur kalanların olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, merdiven araçlarının yardımıyla 9 katlı binaya uzanarak, mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Çocuklar ve vatandaşlar mahsur kaldı, can pazarı yaşandı

Çalışmalar devam ettiği esnada itfaiye ekipleri, binanın ön tarafından da yangına müdahale ederek vatandaşları kurtarmaya başladı. Yapılan çalışmalar ardından 2’si çocuk 5 kişi ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan çocuklar ve vatandaşlar tedavi edilmek üzere Şişli Hamidiye Etfal ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Yangından kurtarılan çocukların etrafa korku dolu gözlerle baktığı görüldü. Binadan kurtarılan bir gencin ise yalın ayak dışarıya çıktığı gözlendi. Polis ve zabıta ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

“Çatıya çıktık, ölecektik baya bir korktuk”

Yangından mahsur kalan Muhammet Yılmaz, “Binadan dumanlar geldi. Evi birden dumanlar bastı. Ondan sonra çıkabildiğimiz kadar yukarıya çıktık. Sonra çatıya çıkabildik. Baya bir korktuk, itfaiye bizi kurtardı. Ölecektik, boğazıma duman kaçtı, bayılacak gibi oldum. 4-5 kişiydik” dedi.
Yılmaz’ın annesi ise, “Bir duman geldi sonra da yukarıya çıktık. İtfaiye kurtardı” ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık 


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