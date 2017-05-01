Diğer
Kategoriler

Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale

Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

Şişliden Taksime yürümek isteyen gruba müdahale

01 Mayıs 2017 11:33
Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale - Tıkla İzle

Şişli Esentepe Büyükdere Caddesi'nde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, Taksim'e yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis, grubu önce uyardı. Ancak yürüyüşte ısrar eden göstericiler polisin uyarılarına aldırmadı. Bunun üzerine polis ekipleri göstericilere boyalı mermilerle müdahale etti. Ara sokaklara kaçan eylemcilerle polis arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Ara sokaklarda çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Polisle göstericiler arasında kovalamaca sürüyor. 

Doğancan Cesur - Refik Fidan - Caner Sönmez - İsmail Coşkun - Ufuk Kıvık

Etiketler: müdahale, Şişli, taksim


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!