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Sıva taşırken düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesinde inşaat halinde olan binaya sıva taşıdığı esnada beşinci kattan merdiven boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Sıva taşırken düşen işçi hayatını kaybetti

30 Ekim 2017 19:41

Olay, saat 17.00 sıralarında Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evli ve beş çocuk babası olduğu öğrenilen 66 yaşındaki Tekin Kılıç, sıva taşıdığı esnada dengesini kaybederek düştü. Beşinci kattan merdiven boşluğuna düşen Tekin’i gören çalışma arkadaşları durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekin’in hayatını kaybettiğini belirtti. Tekin’in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Abdülaziz Baydilli - Ali Gözeten
 

 

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