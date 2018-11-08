İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıva ustası ölümden döndü

Sıva ustası ölümden döndü
Sıva ustası ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir usta, inşaat halindeki binanın 2.katından düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir inşaat halindeki binanın ikinci katında kurulan iskelede sıva yapan 26 yaşındaki Muzaffer A., iddiaya göre dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Yaralanan gencin imdadına inşaatta bulunan diğer işçiler yetişti. Yaralı usta, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Gencin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.