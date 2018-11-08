Sıva ustası ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre; olay Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir inşaat halindeki binanın ikinci katında kurulan iskelede sıva yapan 26 yaşındaki Muzaffer A., iddiaya göre dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Yaralanan gencin imdadına inşaatta bulunan diğer işçiler yetişti. Yaralı usta, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Gencin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.