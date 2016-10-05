Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"Ülkemizde gelişen olayları fırsata çevirmeye çalışan kişiler vatandaşlarımızı telefon ile arayarak "Darbe mensupları ve terör örgütü üyeleri tarafından adınıza hat çıkarıldı, adınız darbeye karıştı veya darbe listesinde adınız var"’ ya da "OHAL kapsamında sivil ya da polis üniforması giyerek evinizi arayacağız, bu eşyalara el koyacağız" gibi bir takım kurgular üzerine operasyon yapılacağını söyleyerek vatandaşlarımızdan para veya altın talebinde bulundukları tespit edilmiştir. Kendilerini polis, asker, savcı, banka görevlisi, sigorta yetkilisi gibi sahte unvanlarla tanıtan dolandırıcılar telefon ile aradıkları şahıslara terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltıldığı, telefon hattının kullanıldığı ve hesaplarındaki paraların çekilerek devlet güvencesi altına alınacağı, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla isminizin geçtiği ve soruşturma başlatıldığı, gizli bir operasyon yürütüldüğü ve deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı, ikamette bulunan altın ve ziynet eşyalarının hırsızlık olaylarında ele geçen eşyalar arasından olduğundan bahisle bir poşet veya çanta içerisine konularak belirtilen yere bırakılmasını istediği, banka hesabının terör örgütü tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden, banka hesabındaki paranın güvence altına alınması için verilecek hesap numarasına paranın aktarılması gerektiği ve operasyon bitiminde parayı iade edecekleri gibi senaryolarla tehdit ederek korku ve panik hali oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmaktadırlar" denildi.

Vatandaşların korku panik halindeyken bu yöndeki dolandırıcılık girişimlerine inanarak telefonla talimat veren kişilerin taleplerin yerine getirildiği belirtilerek açıklamanın devamında şunlar kaydedildi.

"Polis, jandarma, cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personeli hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya hesaba havale, EFT yapılmasını kesinlikle talep etmez. Bu duruma düşmemek ve mağdur olmamak için vatandaşlarımızın kurumsal kimliğinden ve güvenliğinden emin olunmayan telefon görüşmelerinde kimlik bilgilerini, banka hesaplarını, adres bilgilerini ve kredi kartı hesaplarını paylaşmamaları, telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine veya benzeri senaryolara itibar etmemeleri, telefonlarına gelen SMS metinlerindeki numaraları kesinlikle aramamaları böyle bir durumla karşılaşmaları halinde vakit geçirmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları ya da en yakın polis merkezine veya jandarma karakoluna müracaat etmeleri gerekmektedir."

Hakan Kaleli

SİVAS