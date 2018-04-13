Sivas Fener canlı izle şifresiz anlatım (Bein Sports Lig TV) | Sivasspor Fenerbahçe (FB) canlı skor

Bugün oynanacak olan Sivasspor Fenerbahçe karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Sivasspor Fenerbahçe şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 28 maçta 12 galibiyet,5 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 41 puanla 7.sırada yer alan Sivasspor oynadığı son 28 karşılaşmada 15 galibiyet,9 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 54 puanla 4.sırada bulunan Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Sivasspor Fenerbahçe maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz.Sivasspor Fenerbahçe maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Aziz Yıldırım: "Seçim statta yapılacak"ü

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 26-27 Mayıs'taki Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı.

Seçim çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün Maltepe Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen bir etkinliğe katılarak üyelerle ile bir araya geldi. Yıldırım, üyelere seslenerek, "Bu kongreyi statta yapacağız. Böyle karar aldık. Bu da Fenerbahçe için bir ilk olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır. Çünkü Ülker Arnena’da yapılması çok zor. Oy kullanacak sayısı oldukça fazla" dedi.

"Alt yapı için Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık"

Başkan Yıldırım, gelecekte alt yapıya çok önem vereceklerini ifade ederek, "Türkiye çapında araştırma yaptırdım. Fenerbahçelilere sorulan soruların cevaplarında, %25,4 ile en çok ön plana çıkan konu altyapı idi. Altyapı ile ilgili saha yapımlarına bu ay Gebze'de başlıyoruz. Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık, altyapıyı ona ve ekibine emanet edeceğiz. Bu salt bir altyapı projesi değil, futbolda kalkınma projesidir ve tüm ülkeye örnek olacaktır" diye konuştu.

"Son kez adayım"

3 Temmuz süreci ile ilgili Yargıtay kararının hala çıkmadığını vurgulayan Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

"Hala ne olacağını bilmiyoruz. Biz endişeliyiz ve rahat değilim. Bu dava bittiği anda hepimiz hukuk yönünden temize çıkmış olacağız. Maddi ve manevi kayıpların mücadelesi başlayacak. Bu mücadeleyi başlatmak ve sonraki arkadaşlara devam ettirmek için son kez 1 dönem daha adayım."

Rakibi Ali Koç ile ilgili de düşüncelerini aktaran Yıldırım, Koç'un iyi bir Fenerbahçeli olduğunu önemli olanın camianın bölünmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sivasspor Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?

Sivasspor Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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