Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Sivas'ta da aralıklarla devam ediyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin çevre illerle olan bağlantısında zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisi artıran kar yağışı Sivas-Kayseri karayolunun kapanmasına neden oldu. Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe çıkışında önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Ekipler sürücüleri yakınlardaki dinlenme tesislerine yönlendirdi. Beştelepeler mevkiinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle maddi hasarlar meydana gelirken, araçlar yolda mahsur kaldı.

Aracına zincir takmaya çalışan sürücü Nurettin Çağatay, "Gemerek'ten gelip Kayseri'ye gitmeye çalışıyoruz. Araç kaldı çıkamıyoruz" dedi.

Yolun kapalı olması nedeniyle Gemerek ilçesinden, Kayseri istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.

Erhan Aksoy