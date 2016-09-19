Kaza, Gemerek ilçesi yakınlarında Sivas-Kayseri karayolunda meydana geldi. Oğuz Kaan Turgut (21) yönetimindeki 23 ED 030 plakalı Tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.
TIR'da yüklü olan boş paletler yola savrulurken Sivas-Kayseri Karayolu geçici olarak trafiğe kapandı. Kaza sonrası yaralan sürücü Turgut Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaklaşık 1 saat kapalı kalan Sivas-Kayseri karayolu TIR'ın kaza yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Erhan Aksoy