Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin okullarında yöneticilik ve öğretmenlik yaptığı tespit edilen, örgütle bağlantılı 28 öğretmenin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Sivas'ta 6, Ankara'da ve Kayseri'de 2, Isparta, Manisa, Yozgat ve Kocaeli'nde 1'er öğretmen gözaltına alındı. Şüpheli öğretmenler Numune Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 ildeki 14 öğretmenin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Uğur Yiğit

SİVAS