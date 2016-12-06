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Sivas merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Sivas merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 öğretmen gözaltına alındı.


06 Aralık 2016 11:25

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin okullarında yöneticilik ve öğretmenlik yaptığı tespit edilen, örgütle bağlantılı 28 öğretmenin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Sivas'ta 6, Ankara'da ve Kayseri'de 2, Isparta, Manisa, Yozgat ve Kocaeli'nde 1'er öğretmen gözaltına alındı. Şüpheli öğretmenler Numune Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 ildeki 14 öğretmenin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

Uğur Yiğit
SİVAS 


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