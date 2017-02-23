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Sivas merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Sivas merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden ihraç edilen 19 eski polis gözaltına alındı.

Sivas merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

23 Şubat 2017 00:45

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sivas merkezli 13 ilde örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 22 polis için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 eski polis gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 16'sı Sivas'a getirilip ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, 3 kişinin ifadesinin de yakalandıkları şehirlerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca alınacağı öğrenildi. Operasyon kapsamında firari olan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

Uğur Yiğit

Etiketler: fetö, Sivas


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