Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sivas merkezli 13 ilde örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 22 polis için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 eski polis gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 16'sı Sivas'a getirilip ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, 3 kişinin ifadesinin de yakalandıkları şehirlerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca alınacağı öğrenildi. Operasyon kapsamında firari olan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Uğur Yiğit