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Sivas merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Sivas merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden ihraç edilen aralarında rütbeli polislerin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Sivas merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

27 Ocak 2017 15:02

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat ve Bursa'da gözaltı kararı çıkartılan 42 polis için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksek Okulunda görev yapan ve KHK ile görevinden ihraç edilen aralarında 13 eski emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesi bulunan 28 kişi gözaltına alındı.

Aralarında örgütün haberleşme programı 'ByLock'u da kullandığı tespit edilen şahıslar Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor. 

Uğur Yiğit
 


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