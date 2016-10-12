Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarının gizli yazışma programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen öğretim üyelerine yönelik Sivas merkezli İstanbul, Çorum, Uşak ve Elazığ'da operasyon başlattı. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 15 öğretim üyesinden 12'si çeşitli adreslerde gözaltına alındı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirilirken, bazılarının yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi.



Uğur Yiğit

