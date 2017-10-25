Sivas unuttu, Google hatırlattı

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google’nin bugün ünlü halk şairimiz Aşık Veysel’in doğum günü dolayısıyla hazırladığı özel doodle ile kullanıcılarının karşısına çıkması şairin unutulan doğum gününün hatırlanmasını sağladı. Aşık Veysel’in 123. doğum günü dolayısıyla memleketi Sivas’ta da herhangi bir etkinlik düzenlenmezken, gün içerisinde Sivas Valisi Davut Gül tarafından bir mesaj yayınlandı. Mesajda, “Büyük ozan ve dost insan, Aşık Veysel’i doğumunun 123. yıl dönümünde rahmetle anıyor, bu vesileyle sanatını ve birikimini iyi duygularla vatana ve millete hizmet etmeye adayan tüm ozanlarımıza da saygılar sunuyorum” denildi.

"Aşıklara sahip çıkılması gerekir"

Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği başkanı Ahmet Ayık, Aşık Veysel’i unutmanın mümkün olmadığını belirterek, “Bugün Rahmetli Aşık Veysel’imizin 123. doğum yılı. Aşıklık demek Sivas demek. Aşıklar Derneği olarak Veysel’imize sahip çıkmamamız mümkün değil. Veysel baba 123 sene önce dünyaya geldi ve çok büyük eserler meydana getirdi. Hala onun söylemiş olduğu eserler insanlığa ışık tutuyor. Birlik beraberliğimizi simgeleyen güzel türküleri ve sözleri var. Bizler onun türküleri ile büyüdük. Şimdi ise biz de o geleneği devam ettirmek için aşıklarımız ile birlikte zaman zaman anıyoruz. Devletimizin de bu tür kültür faaliyetlerine ileri derecede sahip çıkması gerek. Çünkü aşıklık zor bir meslek. Alttan gelen yok. Belki zamanla bu da kaybolup gidecek. O yüzden aşıkların teşvik edilmesi lazım ve değer verilmesi lazım. Aşık Veysel’e öldükten sonra değer verildi. Bizler bu geleneğin sonsuza kadar devam etmesini istiyoruz. Dünyaca ünlü Google’da dahi Veysel’imize yer veriliyorsa bir Sivaslı olarak hemşehrimizi anmamamız mümkün değil. En kalbi duygularımızla mekanı cennet olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

Aydemir Kadıoğlu



